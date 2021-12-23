Türkiye Gazetesi

Filistinli halk, işgalci israil devletinin saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Elli kanlı devletin saldırıları durmazken, bu defa Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail askerlerince ateş açılan araçta Filistinlinli bir vatandaşın ağır yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

26 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATTAN KOPARILDI

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Ramallah'ın El-Bireh bölgesinde sırtından vurulan 26 yaşındaki Muhammed İsa Abbas adlı Filistinlinin Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail askerleri El-Bireh bölgesindeki El-Em'ari Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Haberde, baskın sırasında askerlerin seyir halindeki araca ateş açtığı, ağır yaralanan Abbas'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'den insanlık dışı karar: Askerlere ateş açma izni verildi İsrail devlet televizyonu tarafından duyurulan yeni karara göre İsrail askerleri taş atan Filistinlilere ateş açma izni verildi.

İsrail Başbakanı'ndan, Filistinliyi öldüren polise destek İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" ifade etti.

İsrail güçleri Filistinliyi sokak ortasında öldürdü İşgal altındaki Kudüs’te İsrail polisinin barbarlığı sınır tanımıyor. İsrail güçleri 1 Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi’ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği iddiası ile 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü.