Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Mikroçip teknolojisi, Stockholm merkezli Epicenter tarafından geliştirildi. Küçük çip, dünya genelinde giderek daha fazla zorunlu kılınan bir Covid-19 aşı pasaportu saklıyor.

Kredi kartları ve diğer dijital ödeme sistemleri, anahtarsız giriş sistemleri için kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) protokolünü kullanan herhangi bir cihaz tarafından okunabiliyor. Çip, veriler deriden okunabilecek şekilde, kişinin koluna veya başparmak ve işaret parmağı arasına yerleştirilebiliyor.

İmplantların bir parçası 100 avroya (1.411 TL) mal olduğu belirtiliyor. Ülkede şu ana kadar yaklaşık 6.000 kişinin bu çiplerden taktırdığı söyleniyor.

Yerli Iron Man: Derisinin altına yerleştirdiği çiple ateş edebiliyor Derisinin altına yerleştirdiği çiple fantastik film Iron Man karakterinin zırhını gerçek hayata uyarlayan Türk yazılımcı Tolga Özuygur tasarladığı demir adam kolu ile Iron Man gibi ateş edebiliyor.

İsveç'te aşı pasaportu uygulaması, eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısında artış yaşandı.