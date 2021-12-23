Türkiye Gazetesi

Güney Asya’da bulunan resmi adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti İran’a olan petrol borcu çin farklı bir ödeme yöntemi belirledi. Geçmişte İran’dan ithal edilen petrol borcu ile ilgili Sri Lanka hükümet yetkilisi Ramesh Pathirana açıklama yaptı.

251 MİLYON DOLARLIK BORCUNU ÇAYLA ÖDEYECEK

Pathirana İran’a 251 milyon dolarlık borcunu kapatmak için her ay 5 milyon değerinde çay göndermeyi planladığını açıkladı. Birleşmiş Milletler ya da ABD yaptırımlarının ihlal edilmeyeceğini söyleyen Pathirana, çayın bir gıda maddesi olarak sınıflandırıldığı için kara listedeki hiçbir İran bankasının dahil olmayacağını aktardı.

Hindistan'da maymunlar dehşet saçtı: 250 köpeği öldürdüler Hindistan'da yavru bir maymunun köpekler tarafından öldürülmesi ile intikam almak isteyen maymunlar 250 kadar köpeği yüksek yerlerden atarak öldürdü.