Türkiye Gazetesi

ABD’nin ABD'nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketi sonucu yüzlerce ev yıkıldı. En az 71 kişinin hayatını kaybettiği felakette Mayfield'de bina enkazından bir kedi 9 gün sonra sağ çıktı.



En az 71 kişinin hayatını kaybettiği felakette bir kedi enkazdan tam 9 gün sonra sağ çıktı.



Hortum felaketinde Mayfield kasabasında birçok bina yıkıldı. Yıkılan bina sahiplerinden Sonny Hoot Gibson kurtuldu ancak binada olan kedisi Maddix’i bulamadı. Kedisinin yaşamından endişe eden Gibson bir süre sonra Maddix’i aramaktan pes etti.





Ev sahibi Gibson, kurtarabileceği eşyaları ve zararını tespit etmek için evinin enkaz alanına gitti. Gibson, enkaz yığınının derinlerinde miyavlama sesi duyunca yardım istedi. Yardım ekibi kediyi, moloz yığınlarının altında bir delikte buldu. Maddix oldukça zayıflamış ve susamış halde bulundu.





Gibson “Bence, insanların Madix’in hikayeyi duymaları bir nimet. Böylece bundan ders çıkarabilirler ve harika şeylerin korkunç durumlardan çıkabileceğini fark edebilirler.” dedi



ABD'yi vuran hortumların zararı 5 milyar dolar ABD'de altı eyaleti vuran hortumların maddi zararı, sigorta şirketleri tarafından hesaplandı.



Biden, hortumun vurduğu bölgede felaketzedelerle buluştu ABD Başkanı Joe Biden hortum felaketinin vurduğu Kentucky eyaletini ziyaret etti.