Türkiye Gazetesi

Avustralya'da federal hükümet Aborjinlere tazminat ödeyecek. Batı Avustralya'daki Aborjinlerin bağlı bulunduğu 10 topluluktan 680 kişiyi temsil eden grup, diğer sosyal ödenek programlarından daha katı kurallar içeren Toplumsal Kalkınma Programı'nın (CDP) ırkçı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.



Programın ayrımcılıkla mücadele yasalarını ihlal ettiğini öne sürerek hükümete dava açan grubun başvurusunu görüşen Avustralya Federal Mahkemesi, programın zor koşulları nedeniyle bu kişilerin her birinin ortalama bin 800 Avustralya doları kaybettiğini tespit etti.



Hükümet, hatalı olduğunu reddetse de mağdurların temsilcileriyle anlaşarak CDP programına tabi Aborjinlere 2 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1,46 milyon USD) tazminat ödemeyi kabul etti.

CDP programını kullananların yüzde 80'inden fazlası Aborjinlerden oluşuyor



Batı Avustralya’nın Ngaanyatjarraku Bölgesi Başkanı Damien McLean, yerel halkın sosyal yardım ofisine şahsen gidip yardım alabilmeleri için en yakın Alice Springs veya Kalgoorlie şehir merkezlerine 1000 kilometre seyahat etmelerinin gerektiğini söyledi.



CDP'yi kullananların yüzde 80'inden fazlasının Aborjinler olduğunu dile getiren McLean, bölgede yaşayanların telefon, internet ve ulaşım hizmetlerine sınırlı erişebilmelerinin yanı sıra birçoğunun dil, kültür, eğitim ve sağlık engelleriyle karşı karşıya olduğunu anlattı.



10 AVURSTRALYA DOLARI ÖDENİYORDU



Program kapsamındaki Aborjinlerin şehirlerdekilerden iki kat daha fazla çalışmak zorunda olduklarını ortaya koyan Avustralya Ulusal Üniversitesi, yerlilerin şehirdeki insanlardan 25 kat daha fazla cezaya çarptırıldığını belirlemişti.



CDP'ye karşı çıkanların "modern kölelik" diye tanımladıkları program çerçevesinde çalışan yerlilere genellikle saatte sadece 10 Avustralya doları ödeniyordu ve bu miktar asgari ücretin yarısıydı.



CDP’nin "sosyal yardım için çalışmak" adı altındaki yardım programından yararlanan Avustralya’nın orta kesimlerindeki yerli halkın, söz konusu yardımı alabilmek amacıyla 25 saat çalışmaları gerekiyordu.



Avustralya’da sosyal yardım ödeneği alan kişilerin bu ödemelerden yaralanabilmeleri için iş aramaları ve iş aradıklarını kanıtlayan belgeleri, ödemeleri yapan devlet kurumu Centrelink’e bildirmeleri şart.



Ancak hayat koşullarının ağır, şehirlerin uzak ve iş imkanlarının kısıtlı olduğu Avustralya’nın orta kesimlerindeki kırsal alanlarda yaşayan yerli halk Aborjinlerin, sosyal yardım ödeneğinden yaralanmak için istenen şartları yerine getirmeleri, şehirdeki insanlara göre neredeyse imkansız durumda.



Federal hükümet, bu yılın başında söz konusu programı iptal edeceğini ve 2023'e kadar yeni bir program sunacağını duyurmuştu.



Aborjinler Avustralya'ya sanılandan daha önce gelmiş olabilir Arkeologlar, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaştı.



Binlerce Aborjin 'toprakları için' meydana indi Aborijinlere ait yerleşim yerlerinin, Avustralya hükümeti tarafından kapatılması girişimi, binlerce gösterici tarafından Melbourne'da protesto edildi.