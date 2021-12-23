Türkiye Gazetesi

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton’ın iddiasına göre, Çin bu yıl içince uzaya gönderdiği 50 uydu ile uzayı askeri bir üsse çevirirken batı ordularını engellemek ve onlara göz dağı vermek istiyor.

Uzay yarışının hızlandığını belirten bakanlık, Avustralya’nın Çin ve Rusya’nın uzayda avantaj elde etme çabalarına karşı ABD gibi müttefikleriyle yakın iş birliği içine girmesi gerektiğini bildirdi.

Dutton, açıklamasında, “Uzay yarışı devam ediyor. Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin, gerçek zamanlı iletişim ve bilgi sağlama yoluyla savaşta etkili olması için uzaya garantili erişim çok önemlidir” ifadesini kullandı.

RUSYA VE ÇİN UYDULARA SALDIRACAK

Rusya ve Çin'in düşman uydularına saldırabilecek uydular yapmaya çalıştığı kaydediliyor.

Avustralya basınında çıkan haberlere göre Pekin, rakibini mekanik bir kolla pençeleyebilecek veya kıstırabilecek bir uydu geliştiriyor.

BİR YILDA 50 ÇİN UYDUSU FIRLATILDI

Bu yıl yörüngeye 50 uydu fırlatan Çin’in, 2030 yılına kadar uzaydaki en güçlü ülke olarak ABD'yi geride bırakması bekleniyor.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı! Rusya Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdı Rusya’nın Ukrayna sınırına asker ve askeri teçhizat yığdığı yönündeki haberlerin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Rus kasabası Yelyna yakınlarındaki fotoğraflar sınırda hareketlilik yaşandığını gösterdi.

ABD Rusya’nın uzayda uydusavar füzesi denediğini duyurarak tepki gösterdi Rusya’dan yeni uzay hemalesi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın kendi uydularından birine karşı uydusavar füzesi test ettiğini açıkladı. Ned Price, Rusya’nın bu hamlesinin tehlikeli olduğunu belirterek, , "Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor" dedi.