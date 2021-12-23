Türkiye Gazetesi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçiler Partisi’nin adayı olan Valerie Pecresse, Azerbaycan’dan izinsiz şekilde Karabağ’a geldi. Bu durum, Azerbaycan tarafından yasa dışı olarak tanımlandı. Ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya nota verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fransız Büyükelçiliğine yapılan yasa dışı ziyareti şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan’ın ilgili yasalarının gereklerini ciddi şekilde ihlal eden bu Fransız vatandaşlarının ulusal mevzuatımıza göre sorumlu olduğunu ilettik. Bir grup Fransız siyasetçinin bu adımı Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerine, Fransa'nın bölgedeki itibarına ve ihtilafın sona ermesinden sonra Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde sürecine ciddi zarar verdiğini tarafımızca belirtildi” denildi.



Azerbaycan 10 Ermeni askerini iade etti Azerbaycan, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında çeşitli provokasyonlar gerçekleştirdiği nedeniyle tutukladığı 10 Ermeni askeri, ülkesine iade etti.



Fransa, Kaşıkçı cinayetinde gözaltına alınan Suudi vatandaşı serbest bıraktı Fransa'da savcılık, dün Charles-de-Gaulle Havaalanı’nda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.