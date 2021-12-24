Türkiye Gazetesi

1949 yılında başlayan komünist Çin yönetimi ile birlikte zulm altında yaşayan Doğu Türkistanlılar için ABD yeni bir adım attı. Pekin'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'insanları zorla çalıştırmakla' suçlayan ABD Başkanı Biden, bölgede üretilen malların ABD'ye ithalatını yaptırım uygulayarak yasakladı.

KONGRE'DE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve geçen hafta Kongre'nin her iki kanadında da onaylanan yasayı imzaladı.

Yasa tasarısı, Latin Amerika'daki Küba, Venezüella ve Nikaragua'ya yönelik saldırgan adımlarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulmuştu. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 14 Aralık'ta, Senato'da ise 16 Aralık'ta oy birliğiyle kabul edilmişti.

1 MİLYON UYGUR TÜRKÜ ESARET ALTINDA

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor. Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Eski Çinli dedektif Doğu Türkistan'daki zulmü anlattı Çin’den kaçarak Avrupa’da bir ülkeye sığınan eski Çinli dedektif, CNN televizyonuna üç saat süren mülakat vererek Uygurlara yapılan zulümleri anlattı.

Uygurlar, Doğu Türkistan'da yaşadıkları zulmü anlattı ABD Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere, Belçika, Kanada ve Hollanda Parlamentoları, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımıştı. İddiaları araştırmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Uygur Mahkemesi kuruldu.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nden Çin'e tepki Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Çin'in, Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik insanlık dışı uygulamalarını kınadıklarını belirten bir basın açıklaması yayımladı.