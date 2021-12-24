Türkiye Gazetesi

Buzullarla kaplı olan Antarktika’da araştırma yapan bilim adamları, 200 metre derinlikte 77’den fazla yeni tür keşfettiklerini açıkladı.

YENİ BİR YAŞAM KEŞFEDİLDİ

Yüzde 98’i buzullarla kaplı olan kıtanın küçük bir alanında yaşam tespit edildi. Büyük bir çoğunluğu donmuş çorak araziden oluşan kıtadan yeni yaşam belirtisi bulunması ise herkesi şaşırttı.

İKİ DELİK AÇTILAR

Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, Almanya'daki Alfred Wegener Enstitüsü, Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nden bilim insanları, sıcak su kullanarak kıtadaki buz rafında iki delik açtılar.

77’DEN FAZLA TÜR KEŞFEDİLDİ

Antarktika buz sahanlığındaki deliklerin yaklaşık 200 metre derinliğinde olduğu bildirilirken, deniz tabanında 77'den fazla türü içeren yaşam parçaları tespit edildi. Keşfedilen türlerin bir bölümünün daha önce tespit edildiği aktarılırken, büyük bir çoğunluğunun ilk kez tespit edildiği aktarıldı.

“BU KADAR ÇOK CANLININ KEŞFİ TAM BİR SÜRPRİZ”

Çalışmanın başyazarı David Barnes bir basın açıklamasında, "Bu aşırı koşullarda yaşayan bu kadar çok canlının keşfi tam bir sürpriz. Bize Antarktika deniz yaşamının ne kadar eşsiz ve özel olduğunu hatırlatıyor" dedi.

KAFALARDA SORU İŞARETLERİ OLUŞTU

Barnes, "Çoğu mikro alg (fitoplankton) ile beslenen, ancak bu ortamda hiçbir bitki veya alg yaşayamayan pek çok hayvan türünün kanıtını bulmamız şaşırtıcı" derken, sorulması gereken bir sonraki büyük sorunun, ‘bu yaşam formlarının Antarktika ortamında nasıl geliştiği’ olduğunu söyledi.

6 BİN YILLIK OLABİLİRLER

Araştırmacılar, en şaşırtıcı şeyin ne kadar süredir orada olduğu olduğunu söylerken, Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Gerard Kuhn, “Bu deniz tabanı hayvanlarının ölü parçalarının karbon tarihlemesi, mevcut yıldan 5800 yıla kadar değişiyordu” dedi. Kuhn, “En yakın açık sudan 3-9 kilometre uzakta yaşamasına rağmen, buz rafının altında yaklaşık 6 bin yıldır sürekli bir yaşam vahası var olabilir” diye konuştu.

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