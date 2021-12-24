Türkiye Gazetesi

Rusya'da sabah saatlerinde bir hastanede yangın çıktı. Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de tahliye edildi. Nijniy Novgorod kentinde ise bir binada çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetti.



Rusya'nın Astrahan kentinde TSİ 09.07 sıralarında koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 100 personel ve 40'a yakın itfaiye ve ambulans, 15 metrekarelik bir yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın üzerine hastaneye sevk edildi.



​ Beyaz Saray, Ukrayna sınırındaki gerginliğin tek suçlusunun Rusya olduğunu açıkladı Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Ukrayna ve Rusya sınırındaki gerginliği konusunda açıklama yaptı. Psaki, tek kaynağının Rusya'nın eylem ve söylemleri olduğunu belirterek, ABD ve Rus heyetlerinin Ukrayna konusunda yapacağı görüşme için henüz yer ve zaman belirlenmediğini söyledi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede bulunan 18 hasta ve 16 personel büyük uğraşlar sonucunda tahliye edildi. Ancak, yoğun bakım hastalarının bulunduğu odadan 2 hastanın cansız bedeni çıkarılabildi.



Astrahan Bölge Valiliği basın servisi yangında ölen hastaların 43 yaşındaki Larisa Şaşkova ve 70 yaşındaki Valentina Provalenko olduğunu açıklarken, çıkan yangının nedeninin henüz belirlenemediğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.