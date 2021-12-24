Türkiye Gazetesi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Google’a açılan davanın duruşması başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google'a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Rusya Federasyonu'nda yasaklanmış 16 veri ile ilgili Google'a ihtar verilmişti.

TWİTTER VE TİKTOK'A DA CEZA VERİLMİŞTİ

Twitter'a ise aynı suçlamalarla yıl başından bu yana görülen üç davada toplamda 8 milyon 900 bin ruble, yani yaklaşık 120 bin dolar ceza verilmişti.

Verilen cezalar sonucu Twitter yasaklı içerikleri kaldırmaya başlamıştı.

Rusya'da Twitter'dan sonra TikTok'a da para cezası kesilmiş, rus adli makamları talep edilen yasaklı içeriklerin silinmesi için Facebook ve Google'a ise süre tanımıştı.

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