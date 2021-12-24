ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Laos'un Çin sınırına yakın Phongsali bölgesinin 86 kilometre kuzeybatısında, 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, Çin'de de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Fiji açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Fiji açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. EMSC, daha önce 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.
Laos'ta 5,7 büyüklüğünde deprem oldu
24.12.2021 - 17:50 | Son Güncelleme: 24.12.2021 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Güneydoğu Asya ülkesi Laos’un kuzeybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çin'de de hissedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Laos'un Çin sınırına yakın Phongsali bölgesinin 86 kilometre kuzeybatısında, 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, Çin'de de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler : deprem,son depremler,dünya depremleri,laos,
814589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/814589.aspx
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