ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Laos'un Çin sınırına yakın Phongsali bölgesinin 86 kilometre kuzeybatısında, 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, Çin'de de hissedildiği bilgisi paylaşıldı.
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Fiji açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem Fiji açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Fiji açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. EMSC, daha önce 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.