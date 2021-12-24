Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında sular durulmuyor. İki ülke arası kriz sürereken bu defa Ukrayna'da bulunan Rus Konsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırılması gerginliği arttırdı. Rusya, saldırının ardından Ukrayna'ya nota verdi.

RUSYA "TERÖR SALDIRISI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Rus Konsolosluğuna henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından Ukrayna'ya nota verdi. Rus Konsolosluğuna yapılan saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Bakanlık, ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluklarında güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.

RUSYA: KABUL EDİLEMEZ BİR EYLEM

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Başkonsolosluğu tarafından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bölge ofisine bir bilgi ve Lviv'deki Ulusal Polis Ana Müdürlüğü'ne acil önlem alınması talebiyle bir çağrı yazısı gönderdi" denildi.

Viyana sözleşmesinin konsolosluklarla ilgili kararının ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, saldırının Ukrayna tarafının Rus karşıtı politikalarının sonucu olduğu savunularak, "Böyle açık ve kabul edilemez bir eylemin Ukrayna'da, Rus karşıtı histeriyi kışkırtmanın, Rusya Federasyonu'na karşı nefret ve düşmanlığı körüklemenin bir sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Açıklamada, Ukrayna'nın maslahatgüzarının bakanlık konutuna çağırıldığı aktarılarak, "Ukrayna'nın, Rusya’daki maslahatgüzarı, Ukrayna tarafından güvenliği sağlanmak normal işleyişin sürdürülmesi için uygun koşulların oluşturulması ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekliliği için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan özür beklenildiği vurgulanarak, "Kiev'in, Rus Konsolosluğunun güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle de özür bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray, Ukrayna sınırındaki gerginliğin tek suçlusunun Rusya olduğunu açıkladı Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Ukrayna ve Rusya sınırındaki gerginliği konusunda açıklama yaptı. Psaki, tek kaynağının Rusya'nın eylem ve söylemleri olduğunu belirterek, ABD ve Rus heyetlerinin Ukrayna konusunda yapacağı görüşme için henüz yer ve zaman belirlenmediğini söyledi.

ABD'den uyarı: Rusya saldırabilir Ukrayna'ya gitmeyin ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına Covid-19 salgını ve Rusya'nın tehditleri nedeniyle Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.