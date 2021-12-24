Türkiye Gazetesi

İngiltere, günlük korona vakalarında rekor kırmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 122 bin 186 kişi Covid-19 oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 11 milyon 891 bin 292'ye ulaştı. Bir günde 134 kişi taha ölerek toplam can kaybı 147 bin 857'ye çıktı.

OMICRON'DAN 29 ÖLÜM

Ülke genelinde Covid olanların 23 bin 719'unda ise Omicron varyantı tespit edildi. Toplam Omicron vaka sayısı 114 bin 625 oldu. Omicron'dan şu ana kadar 29 kişi öldü. Bu varyantın bulaştığı 366 kişi de hastanede tedavi görüyor.

20 KİŞİDEN BİRİ OMICRON

Öte yandan, Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre başkent Londra'da her 20 kişiden birinde Omicron görüldü. Bu sayının pazar gününe kadar 10 kişiden bire yükselmesi bekleniyor.

Johnson sinyali verdi: İngiltere'ye kısıtlama geliyor İngiltere Başbakanı Johnson, artan koronavirüs vakaları nedeniylea yeni kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini vererek, kamunun korunması için daha fazla önlem alma ihtimallerinin hala gündemde olduğunu söyledi.

Fransa'dan yeni karar! İngiltere için seyahat kısıtlaması getirildi Fransa, İngiltere’den gelen yolcular için seyahat kısıtlaması getirdiğini duyurdu.