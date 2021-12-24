Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli Redfield & Wilton Strategies şirketi "ABD'de bugün seçim olsa kim kazanır?" diye anket yaptı. Bin 500 kişiye "Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a mı yoksa eski ABD Başkanı Donald Trump'a mı oy verirsiniz?" diye soruldu.

YÜZDE 12 KARARSIZ

Bunun sonucunda Trump, 6 puan farkla Biden'ın önüne geçti. Katılımcıların yüzde 44'ü Trump, yüzde 38'i ise Biden dedi. Yüzde 12'lik kesim kararsız olduğunu belirtti. Yüzde 5 ise tercihini başka bir adaydan yana kullanacağını söyledi. Yüzde 1'lik bir kesim hiç oy kullanmacağını aktardı.

BIDEN'A DESTEK AZALIYOR

Bu arada, ankete katılanların yüzde 44'ü Biden yönetiminin politikalarını onayladı, yüzde 38 onaylamadı. Göç konusunda da yüzde 46'lık kesim Biden'a destek çıkmadı.

BIDEN, TRUMAP'A YÜZDE 5 FARK ATMIŞTI

Resmi sonuçlara göre ABD’deki geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde Biden oyların 51,3’ünü, Trump ise oyların yüzde 46,9’unu almıştı. Biden, Trump’ın aldığı 232 delegeye karşılık 306 delege ile seçimden galip çıkan taraf olmuştu. ABD seçim sisteminde en fazla oyu alan değil, 538 delegeden en az 270’ini çıkaran aday seçimlerin galibi oluyor.

Trump, yolsuzluk suçlamasıyla ifade verecek New York Başsavcısı Letita James, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.

Biden'a güven düştü, ABD'de yeniden Trump sesleri yükseliyor ABD'de yapılan bir ankete göre Joe Biden'a olan güven gittikçe azalıyor. 2024 seçimlerinde ise eski Başbakan Donald Trump'ın aday olması isteniyor.