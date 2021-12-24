Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mehriban Aliyeva, bugün 60 yaşına giren Aliyev’in barfiks çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



"15 DEFA 60 YAŞINDA"

60 yaşına girmesine rağmen 15 barfiks çeken Aliyev, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev barfiksi tamamladıktan sonra “15 defa, 60 yaşında” dedi.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Aliyev 60. yaş gününde, işgalden kurtarılan Karabağ’daki Hadrut kasabasını ve Şuşa şehrini ailesiyle birlikte ziyaret etmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev’e tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.



Aliyev gözyaşlarını tutamadı: ‘Her zaman gözümün önünde onlar vardı’ Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinin birinci yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, işgalden kurtarılan topraklara yaptığı ziyarette hissettiklerini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.