Türkiye Gazetesi

Rus paralı asker gücü Wagner grubunun, Mali’ye 500 asker gönderdiğinin duyulmasının ardından Batılı ülkeler gelişmeye tepki gösterdi. Uzmanlar ise Sahel'deki güvenlik krizinde çözümün ana aktörünün Wagner olabileceği uyarısında bulundu.

MALİLİ YETKİLİLERDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ulusal medyadaki haberlere göre, Rus paralı asker gücü Wagner grubunun 500 askeri dün Mali’nin başkenti Bamako’ya ulaştı. Malili yetkililerden konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Batılı ülkeler, bugün sabah yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırmasına tepki göstermişti.

Açıklamada, Mali'ye asker konuşlandırmanın Batı Afrika'daki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceği ve insan hakları mağduriyetlerine yol açabileceği belirtilerek "Sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşma, terörle mücadele çabalarında Mali'yi ve halkını desteklemeyi taahhüt eden uluslararası ortaklar olarak Mali topraklarında paralı askerlerin konuşlandırılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

SAHEL'DE WAGNER DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Rus Wagner grubu olabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

Wagner güçleri Afrika'ya yayılıyor Rusya'nın güvenlik şirketi Wagner, Afrika'nın birçok ülkesine konuşlanıyor. Yerel orduları eğiten, terörist gruplarla mücadele eden Wagner, bu ülkelerdeki altın ve maden gelirlerinden pay alıyor

Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun Afrika ülkelerinde konuşlandığı öne sürülüyor Libya'da Halife Hafter için savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun unsurlarının, Moskova'nın çatışma alanlarında "hibrit savaşa" dayanan yeni politikasının bir parçası olarak birden fazla Afrika ülkesinde yayıldığı iddia ediliyor.