Türkiye Gazetesi

Türk mühendisler tarafından geliştirlen yerli insansız hava araçları SİHA'ların sahadaki başarısı Rusya’nın dikkatini çekti. The National Interest yazarı Peter Suciu, Rusya'nın Türk silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgilendiğini ve SİHA ithal edebileceğini iddia etti.

SİHA’LAR RUS HAVA SAHALARINI İMHA ETTİ

Yazıda Türkiye’nin insansız hava sistemlerinin (İHA) önemli bir üreticisi ve kullanıcısı haline geldiğine dikkat çekildi. Türk yapımı SİHA'lar Rusya'nın kara kuvvetlerini özellikle Donbas bölgesinde imha etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insansız hava araçlarının veya diğer Türk silahlarının ve askeri teçhizatının Rusya'ya satılmasında herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin, "Türkiye insansız hava araçlarını ihtiyacı olanlara satıyor" dedi.

Suciu yazısında “Suriye'de ve Donbas bölgesinde birçok Rus hava savunma sistemi imha edildi. Moskova iddiaları yalanladı ancak bu Rusya'nın Türk İHA'larına ilgi göstermesini engellemedi" ifadelerini kullandı.

İnsansız hava araçlarımız dünyanın dilinde: Savaşın seyrini SİHA belirler Türk SİHA’larının Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki başarısı, muhtemel Ukrayna savaşı için de örnek gösteriliyor. Asia Times gazetesi “Ukrayna’da savaşın galibini Türk droneları belirleyebilir” diye yazdı.

Fransız basını Türk SİHA’larını öve öve bitiremedi: Peynir ekmek gibi satıyor Türkiye İHA ve SİHA’larıyla dünyada ses getirmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye’nin Afrika’daki rolü ve SİHA’ların bölgedeki etkisi tüm dünyada yakından takip ediliyor. Fransız aylık ekonomi dergisi Capital, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika'daki nüfuzunu artırdığını belirtti. Aynı zamanda Türk SİHA’larının 'peynir ekmek gibi' sattığını yazdı.

Fransız basını Türk SİHA’larını öve öve bitiremedi: Peynir ekmek gibi satıyor Türkiye İHA ve SİHA’larıyla dünyada ses getirmeye devam ediyor. Özellikle Türkiye’nin Afrika’daki rolü ve SİHA’ların bölgedeki etkisi tüm dünyada yakından takip ediliyor. Fransız aylık ekonomi dergisi Capital, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika'daki nüfuzunu artırdığını belirtti. Aynı zamanda Türk SİHA’larının 'peynir ekmek gibi' sattığını yazdı.