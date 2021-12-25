Türkiye Gazetesi

Sudan’da haftalardır devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48’e ulaştığı açıklandı. Sudan’da askeri yönetim karşıtı eylemler haftalardır devam ediyor. Bağımsız Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, protestolardaki can kaybı sayının 48’e ulaştığı belirtildi. Hartum Eyalet Valisi, yasaları çiğneyerek kaosa neden olanlarla ilgileneceklerini vurgulayarak uyarılarda bulundu.

İNTERNETİ KESTİLER

İnterneti kullanarak protestolar düzenleyen ve görüntüler paylaşan protestocular, "Askerlerle müzakere yok” diyerek askerleri kışlalarına dönmeye çağırırken, bugün düzenlenmesi beklenen protesto öncesi de internette aksamaların meydana geldiği öğrenildi. Sudan’da internet sağlayıcı bir şirkette üst düzey görev alan bir yetkili ise internet kesintisinin sektörü denetleyen Ulusal Telekomünikasyon Şirketi’nin aldığı karar ile meydana geldiğini iddia etti.

Birleşmiş Milletler Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, protestolarla ilgili yaptığı açıklamalarda, “İfade özgürlüğü bir insan hakkıdır ve buna internete tam erişim hakkı da dahildir. Uluslararası sözleşmelere göre, hiç kimse barışçıl protestolar nedeniyle tutuklanmamalıdır” dedi.

ÖNLEMLER ARTTIRIDI

Güvenlik güçleri protestolara karşı daha sıkı önlemler almaya başladı. Dün başkent Hartum’u Nil Nehri üzerinden Omdurman ve Kuzey Hartum şehirlerine bağlayan köprüleri ve Hartum’un merkezindeki muhtemel protesto gösterileri nedeniyle ana caddeleri trafiğe kapattı.

İKİ AYDIR DEVAM EDİYOR

Demokrasi yanlısı hareketin bir parçası olduklarını dile getiren Doktorlar Komitesi, “Dünyanın dikkatini çekiyoruz. Sudan’da özgürlük ve demokrasi için devrimci hareket konusunda neler olduğunu görmelerini istiyoruz” dedi. Gerçekleştirilen son protesto eylemlerinde bir araya gelen binlerce kişi parlamento, Cumhurbaşkanlığı sarayı ve ordu karargahı da dahil olmak üzere önemli hükümet binalarına yürümüş, güvenlik güçleri ise protestoculara göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etmişti.

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