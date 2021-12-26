Türkiye Gazetesi

Erivan'dan, Bakü ile ilişkileri normalleştirme yönünde yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya üzerinden gazetecilerin karşısına çıkan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaklaşık iki buçuk saat süren programda Azerbaycan ile yaşanan Dağlık Karabağ meselesi, Ermenistan-Rusya ilişkileri ile Ermenistan-Türkiye ilişkileri de dâhil birçok konuda soruları cevapladı.

Barış görüşmeleri için Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Örgütü Minsk grubundan yakın zamanda teklif geldiğini ve konuya sıcak baktıklarını dile getiren Paşinyan “Azerbaycan’la barış anlaşması imzalayabiliriz” dedi. Azerbaycan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılmasına engel olup olmayacakları sorulması üzerine Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın aleyhte bir tutum takınmayacağı ve yeni münakaşa konuları aramadıkları cevabını verdi.

ÖN ŞARTIMIZ YOK

Türkiye ile müzakerelere başlanması ve Nahçivan üzerinden açılacak olan karayolu koridoruna Ermenistan'ın izin vermesi yönündeki eleştirilerle ilgili gelen soruya cevap veren Paşinyan “Transit güzergâh oluşturma ve inşa etme gündemi bizim için önemli. Türkiye ile ilişkilerde muhtemel iletişimin daha geniş bir bölgesel öneme sahip olabileceği ortaya çıkıyor. Mesela Ermenistan-Türkiye sınırının ve demir yolunun açılması gündemimizin en önemli konularından biridir” dedi.

Müzakerelerin sonucunda Ermeni tarafının sözde Ermeni soykırımının tanınması konusunda ısrarcı olup olmayacağı ile ilgili soruya da net bir cevap veren Paşinyan “Bütün Ermeni makamları Türkiye ile ilişkileri ön şartsız normalleştirmeye hazır olduklarını ilettiler. Yani (sözde) Ermeni soykırımının tanınması, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, sınırların açılması için hiçbir zaman ön şart olmadı” dedi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME OLABİLİR

Türk-Ermeni görüşmelerinde kendilerini Ruben Rubinyan'ın ülkesini temsil edeceğini belirten Paşinyan “Sayın Rubinyan’ın eğitimi, deneyimi ve geçmişteki siyasi başarısı yeterlidir. Öte yandan Sayın Rubinyan'ın bu görevi tek başına almayacağını bütün süreci yürütecek diplomatik kadromuzdan bir ekip oluşturulacağını söylemiştim. Sayın Rubinyan müzakere heyetinin başındadır. Tabii bu Sayın Rubinyan’ın deneyimlerinin önüne geçeceğini ifade etmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlanıp planlanmadığı ile ilgili soru karşısında Paşinyan “Özel temsilcimiz Rubinyan’ın, Türk muhatabıyla görüşmesinden başarılı sonuç çıkarsa o noktaya kadar bu durum olgunlaşır. Elbette bu müzakerelerden sonra üst düzey görüşmeler takip etmelidir. Süreç başarılı olursa bu görüşme mutlaka olacaktır” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan 10 Ermeni askerini iade etti Azerbaycan, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında çeşitli provokasyonlar gerçekleştirdiği nedeniyle tutukladığı 10 Ermeni askeri, ülkesine iade etti.

Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı: Demir yolu hatları tamam Azerbaycan ve Ermenistan, demir yolunun yeniden açılması için anlaştı; sırada otoyol bağlantısı var.