Türkiye Gazetesi

Japonya'da Prenses Aiko ile tanışmak istediği söyleyen bir şahıs akıllara durgunluk veren bir girişimde bulundu. İsmi açıklanmayan 56 yaşındaki bir şüphelinin, güvenlik çemberini aşarak Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayı arazisine kaçak olarak girmeyi başardığı ortaya çıktı.



Tokyo polisinden elde edilen bilgiye göre, dün sarayın Hirakawa-mon kapısı olarak bilinen giriş kısmından tırmanarak araziye giren erkek şahsın, güvenlik güçlerince fark edilmesinin ardından saat 05.00 civarında tutuklandığı bildirildi.



Şüphelinin polisteki ifadesinde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan 20 yaşındaki Prenses Aiko ile tanışmak istediği için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

OCAK AYINDA DA GERÇEKLEŞMİŞTİ



Ocak ayında Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Akasaka'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine izinsiz giren bir şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalanmıştı.



Normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha, o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden sızdığı belirtilen 29 yaşındaki şahsın, 2 saat sonra fark edildiği iddia edilmişti.



Tutuklanan şüphelinin polise, "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dediği yerel basına yansırken, şahsın herhangi bir imparatorluk ailesi mensubu ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair açıklama yapılmamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Prensesini kabul etti Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılmak için Türkiye'ye gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti.