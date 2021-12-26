Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Tomsk kentinde yılbaşı sebebiyle Lenta mağazasına getirilen havai fişekler, belirlenemeyen bir sebeple patlamaya başladı. Süpermarket, roketlerin koridorlarda uçuştuğu bir savaş alanına dönüşürken alışveriş yapanlar arabalarını terk edip saklanmak için koştular.

SÜPERMARKETTE YANGIN ÇIKTI

Bir müşterinin ise yaşanan dehşetten hiç etkilenmeyerek patlamalar arasında alışverişine devam ettiği dikkat çekti. Personelle birlikte müşteriler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. Üç gün önce de başka bir Lenta mağazasında havai fişekler patlamıştı.

Amerikan dergisinden Rusya iddiası: Dünya devi Türk SİHA'larına talip Amerikan dergidi The National Interest yazarı Peter Suciu, Rusya’nınTürk SİHA’ları ithal etmeyi düşündüğüne dair bir iddia ortaya atarak çarpıcı bir yazı kaleme aldı