İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in sözcüsü, Bennett’in evde kızıyla odasını ayıracağını ve PCR testi negatif çıkıncaya kadar karantinada kalacağını ifade etti.
Bennett ve ailesinin, Covid-19’la ilgili gereken tüm kurallara harfiyen riayet edecekleri açıklandı. Bu, İsrail Başbakanı’nın ilk karantinası değil. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide Covid-19 tespit edilmesi sebebiyle 14 Aralık’ta Bennett de dahil olmak üzere heyetin tamamı karantinaya girmişti.
Netanyahu'nun koltuğu sallantıda! Bennett'ten koalisyon darbesi Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını bildirdi. Bu koalisyonun kurulması halinde Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı bitecek.
İsrail Savunma Bakanı Bennett: Yeni stratejimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkesinin İran destekli grupları Suriye'den çıkarmak için çalıştığını söyledi.
Kızının Covid testi pozitif çıktı, İsrail Başbakanı karantinaya alınd
İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in 14 yaşındaki kızının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kabine toplantısındayken bu durumu öğrenen Bennett, toplantıdan ayrıldı ve evde kendisini karantinaya aldı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in sözcüsü, Bennett’in evde kızıyla odasını ayıracağını ve PCR testi negatif çıkıncaya kadar karantinada kalacağını ifade etti.
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