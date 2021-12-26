Türkiye Gazetesi

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Covid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 280 milyon 28 bin 905’e yükseldi.

ABD, 53 milyon 33 bin 604 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 34 milyon 786 bin 802 ile Hindistan, 22 milyon 234 bin 626 ile Brezilya, 11 milyon 891 bin 292 ile İngiltere, 10 milyon 392 bin 20 ile Rusya, 9 milyon 88 bin 371 ile Fransa, 7 milyon 9 bin 73 ile Almanya, 6 milyon 184 bin 762 ile İran, 5 milyon 718 bin ile İspanya ve 5 milyon 647 bin 313 ile İtalya izliyor.

Türkiye'de şimdiye kadar 9 milyonu aşkın vaka görüldü.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ COVİD NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 5 milyon 415 bin 714 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 250 milyon 266 bin 868 kişiye ulaştı.

24 milyon 346 bin 323 Covid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Avustralya'da Covid-19 vaka sayısı 300 bini aştı Delta ve Omicron varyantlarının etkisi altında olan Avustralya'da toplam Covid-19 vaka sayısı 300 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2190'a yükseldi.

ABD'de Covid-19 ölümlerinin sayısı 816 bini geçti ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 4 bin 367 artışla 816 bin 436'ya yükseldi.

Aşı karşıtlarının yerine 8 kez Covid-19 aşısı olan adam tutuklandı Belçika’da aşı karşıtlarının yerine 8 kez Covid-19 aşısı olup para aldığı öğrenilen şahıs, suçunun ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.