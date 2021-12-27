Türkiye Gazetesi

Fransa’da aylardır her cumartesi hükûmetin aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulamasına karşı düzenlenen gösteriler, Noel gününde de devam etti. Sarı yeleklilerin çağrısıyla Paris’in 11. bölgesindeki Voltaire Bulvarı’nda toplanan yüzlerce eylemci, yağmurlu havada Saint-Pierre Meydanı’na yürüdü. Çok sayıda sarı yeleklinin katıldığı gösteride, Noel Baba’nın “İyi krizler” dileyerek resmedildiği pankart dikkat çekti.

"72 SAATTEN 24 SAATE DÜŞÜRÜLMESİ SKANDAL"

60 yıldır Fransa’da yaşayan Fransız-Cezayirli Abdelkader Dahmani “Sağlık ruhsatının geçerliliği için yapılması zorunlu olan Covid testlerinin sağlık sigortası tarafından karşılanmaması ve testlerin geçerlilik süresinin 72 saatten 24 saate düşürülmesi skandal. Bir test 25 avroya mal oluyor. Bunun bir aylık masrafını hesaplayın. Maaşımız sağlık ruhsatı için zorunlu olan testlere gidiyor” dedi.

Göstericiler, sık sık “Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız”, “Macron ve polisi bizimle savaşıyor fakat biz ülkeyi kurtarmaya kararlıyız” şeklinde sloganlar attı.

9 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Fransa’da sağlık ruhsatı uygulaması 9 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Buna göre, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekânlar, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için sağlık ruhsatı gösterilmesi gerekiyor.

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