Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar, Bahia eyaletinde yer alan 19 şehirde sel felaketine neden oldu. Meydana gelen sellerde şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybederken, Vitoria de Conquista şehrindeki Igua Barajı ile Jussiape şehrindeki bir barajın şiddetli yağışlar sonucu yıkıldığı bildirildi.



Brezilya'yı kum fırtınası vurdu Brezilya’da devam eden kum fırtınaları hayatı felç etti. Sao Paulo eyaletini son 3 haftada tam 3 kez kum fırtınası çıktı.



Barajların yıkılmasının ardından yetkililer bölge halkına evlerini terk ederek güvenli bir yere sığınmaları konusunda uyarıda bulundu.



Eyaletteki birçok ev sular altında kalırken, ekipler evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bahia Valisi Rui Casto yaptığı açıklamada, son iki ayda yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 400 binden fazla vatandaşın olumsuz etkilendiğini, binden fazla vatandaşın ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.



Meteoroloji yetkilileri, Bahia eyaletinin başkenti Salvador’un bu ay ortalamanın 6 katı fazla yağış aldığını açıkladı.





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