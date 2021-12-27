ABD'nin batısında 4 eyalette kar yapığı nedeniyle yollar beyaza büründü. Kar yağışı California, Oregon, Washington ve Nevada eyaletlerinde etkili oldu. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Washington’ın Seattle kentinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle trafikte aksaklık yaşanabileceği belirtildi.
ABD karşı çıktı, Rusya vanayı açamadı! Gaz savaşı donduracak Dünya gaz piyasasındaki stratejik çekişmeler fiyatlarda da spekülatif artışları tetikliyor. Avrupa’da gaz fiyatları yine rekorlar kırdı. Sadece dün yüzde 40 seviyesinde gerçekleşen artışın ardından, bin metreküp başına fiyat 1.900 doların üzerine yükseldi. Bu rakam geçen ay 1.000 doların altında seyrediyordu.
Kar yağışının etkili olduğu Oregon’daki Portland kentinde dün gece saatlerinde soğuk havanın şiddetini arttıracağı uyarısı yapıldı. Nevada eyaletindeki Reno kentinde de yoğun kar yağışı görülmesinin ardından sokaklar beyaza büründü. California’daki Interstate 80 otobanı görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafiğe kapatılırken, güneydeki San Diego kentinde de kısa süreli kar yağışı görüldü.
Kar yağışının etkili olduğu Oregon’daki Portland kentinde dün gece saatlerinde soğuk havanın şiddetini arttıracağı uyarısı yapıldı.
Öte yandan, hafta sonu boyunca California’nın güney kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu. Bazı bölgelerde sel meydana geldiği ve elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.
Yurt dışına kaçmak için Amerikalı diplomatın pasaportunu satın aldı: Havalimanında yakalandı Amerikan pasaportu ile yurt dışına çıkarken yakalanan yabancı uyruklu bir kişinin pasaportu Ortadoğu’da görevli Amerikalı bir diplomattan satın aldığı ortaya çıktı. Amerikalı diplomat tutuklandı.