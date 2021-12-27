Rusya’da içinde 2 kişi taşıdığı öğrenilen Mi-2 tipi zırhlı taşıma helikopteri düştü. Acil servisler, uçağın pilotunun kendilerine ulaşmasının ardından olay yerine ekiplerin gönderildiğini ifade ederek, “Kurtarma ekipleri Udmurtya bölgesindeki Yakshur Bodinsky’da Mi-2 tipi helikopterinin düşmesiyle ilgili bir mesaj aldı. Helikopterin içinde bir petrol boru hattını inceleyen 2 kişi vardı” dedi.
Olayın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Helikopteri okyanusa çakıldı! Madagaskarlı bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı Gemi enkazını incelemek için ekiplerle beraber bölgeye giden Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle'nin bulunduğu helikopter okyanusa düştü. 12 saat yaşam mücadelesi veren bakan, kıyaya yüzerek hayatta kalmayı başardı. Kurtarılan Madagaskar Bakanı’nın bitkin hali ise dikkat çekti.
ABD'de yola çakılan helikopter alev alev yandı ABD' de bir helikopter akan trafikte araçların arasına düşerek alev aldı, pilot hayatını kaybetti. Düşen helikopter yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı.