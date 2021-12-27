Türkiye Gazetesi

ABD'nin Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan bazı eyaletlerinde kar fırtınası nedeniyle zor anlar yaşanıyor. Noel gecesi başlayan kar fırtınası ve şiddetli yağış, bazı kilit otoyollarda ve havalimanlarında trafiğin aksamasına yol açtı.

SEYAHAT UYARISI

Hafta sonu yaşanan şiddetli fırtına, Kuzey California ve Nevada dağlarına aşırı kar düşmesine ve ana bağlantıları sağlayan bazı otoyolların kapanmasına neden olurken, Sierra Nevada'da seyahat etmenin birkaç gün boyunca zor olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Eyaletler arası bağlantı yolu I-395'te görüş mesafesinin kar yüzünden aşırı derecede düşmesi sonucu 20 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

I-80 otoyolunun California ile Nevada arasındaki 112 kilometrelik bölümü de hafta sonu trafiğe kapalı kalırken, Nevada sınırındaki Tahoe Gölü civarına kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

California Ulaştırma İdaresi, sürücüleri kaygan yol koşullarına karşı uyardı ve diğer birçok yolu da kapattığını duyurdu.

Ayrıca, California'nın San Francisco şehrindeki sahil yolunun 64 kilometrelik bölümü aşırı yağışlara bağlı toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

LOS ANGELES'TE HAVA TRAFİĞİNE KAR ENGELİ

California'nın güney bölgesi ise cumartesi gecesi, sokakları sular altında bırakan ve elektrik direklerini deviren şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisi altında kaldı.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nın 5 numaralı terminalinin, "fırtınayla ilgili bir elektrik sorunu yüzünden" kısmen kapandığı ve yolcuların diğer terminallere yönlendirildiği belirtildi.

Ülkenin kuzeybatısında, Kanada sınırında yer alan Washington eyaletinde ise gelecek birkaç gün içinde "daha önce hiç görülmemiş" soğukların yaşanmasının beklendiği uyarısı yapıldı.

Kar fırtınasına mağazada yakalandılar: Geceyi mobilya reyonundaki yataklarda geçirdiler Danimarka’nın Aaloborg kentinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken kentteki IKEA mağazasında mahsur kalan müşteri ve çalışanlar geceyi mobilya reyonundaki yataklarda geçirdi.

İngiltere'yi kar fırtınası vurdu: 61 kişi 3 gündür bir işletmede mahsur İngiltere'de aniden bastıran kar fırtınası nedeniyle bir mekanda 61 kişi mahsur kaldı. Kar seviyesinin 1 metreye yaklaştığı ve pencerelere kadar çıktığı belirtilirken, mahsur kalanlar ise halinden oldukça memnun.

Çinde kar fırtınası: 1 ölü Çin'de etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.