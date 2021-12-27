Türkiye Gazetesi

New Jersey eyaletine ait Menlo Park ve Paramus Gazi Evleri isimli huzurevlerinde kalan 119 kişi koronadan öldü. Bu kişilerin ailelerine yeterli tedbir alınmadığı gerekçesiyle 53 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

"AĞIR İHMAL VAR"

Bakımevlerinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin, yöneticilerin ağır ihmali sonucu olduğu kaydedildi. New Jersey Sağlık İdaresi, iki tesisteki yaklaşık 200 hastanın salgının ilk aylarında Covid-19'a yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini kabul etti.

GERÇEK VAKALAR GİZLEDİLER

Öte yandan, Wall Street Journal (WSJ) Ekim 2020'de yayımladığı araştırma ile söz konusu tesislerde yöneticilerin Covid-19 vakalarının gerçek saylarını gizlediği, sakinlerin yakınlarını huzurevindeki durumdan haberdar etmediği ve salgına karşı maske takan çalışanları tehdit ettiği gerçeğini ortaya koymuştu. Araştırmadan sonra, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyalete bağlı huzurevlerindeki yöneticileri kovmuştu.

İsviçre 'Ronapreve' ilacının Covid-19 tedavisinde kullanımını onayladı İsviçre'nin resmi ilaç otoritesi Swissmedic, Covid-19 tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın kullanımını onayladı. Ronapreve’in hafif ila orta şiddette semptomları olan vakalarda, hastaneye yatış ve ölüm riskini aynı zamanda virüsle temastan sonra enfeksiyonun yayılma riskini azalttığı belirtildi.

Macron’un Covid testi parasına isyan! Fransa, vaka sayısı patlayınca sıkı tedbirler aldı. Birçok yere girişte, aşı ya da son PCR testi isteniyor. Testler ücretli. "Maaşımız test parasına gidiyor" diyerek sokağa dökülen aşı karşıtları ve sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etti.

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