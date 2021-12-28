Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 2021’de Azerbaycan’ın bağımsız, aktif, açık ve millî dış politika çizgisini sürdürdüğünü belirterek Karabağ savaşının kazanımlarının diplomatik alanda pekiştirilmesi ve bölgede oluşan yeni gerçekliklerin dünya kamuoyuna anlatılması hususunda çalıştıklarını belirtti.

30 yıllık işgal durumunun bölgeye verdiği zararın anlatılmasının Azerbaycan’ın dış politikasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden yargı süreçlerinden bahsetti.

"BU KONU 2022'DEKİ GÖREVLERİMİZ ARASINDA"

Bayramov, Ermenistan’a karşı uluslararası yargıda mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, “Yakın zamanda birkaç uluslararası konvansiyon üzere ilk olarak çevreye verilen zarar ve doğal kaynakların yasa dışı kullanılması konusunda uluslararası mahkemelere başvuruda bulunacağız. Bu konu 2022’deki görevlerimiz arasında bulunmaktadır” dedi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini de değerlendiren Bayramov, “15 Haziran 2021’de imzalanan tarihî Şuşa Beyannamesinin önemine değinmek istiyorum. Bu beyanname ile Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler müttefiklik düzeyine çıkartıldı” diye konuştu.

"İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNDEN YANAYIZ"

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de değinen Ceyhun Bayramov, şunları söyledi:

“Uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinden yanayız. Hatta barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bunun daha geniş bir düzeyde bölge ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesi hususunda temel oluşturabileceği düşüncesindeyiz. Kardeş Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyoruz. Türkiye’nin bu konudaki tüm düzeylerdeki mesajlarını takdir ediyoruz.”

Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Erivan yönetimi, Türkiye'nin uzattığı zeytin dalını bu defa geri çevirmedi. Bakan Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile ilişkiler için 'özel temsilci' atanacağı açıklamasına Erivan da aynı şekilde karşılık verdi.

Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı Erdoğan ve Aliyev, 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli’de havalimanını açtı, yeni eserlerin temelini attı. İkilinin düzenlediği ortak basın açıklamasında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme süreci için şartını açıklayarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmede samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Samimi bir irade koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşmesi önünde bir engel kalmayacaktır" dedi.