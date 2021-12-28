Türkiye Gazetesi

Dwayne Johnson, gözünü kapatarak annesini hediyenin başına getirdi ve gözlerini açmasını istedi.

Karşısında son model bir araba gören kadın sevinç gözyaşları döktü. İki küçük kızı da sürprizde babalarına yardımcı oldu.

SEVİNÇTEN AĞLADI

Olayı videoya çeken ve Instagram’da yayımlayan Johnson, mesajında “Şoke oldu. Sevinçten ağladı. Sonra torunlarıyla birlikte arabaya binerek bir tur attı. Zorlu bir hayat yaşayan annem için böyle bir hediye alabildiğim için mutluyum. O daha iyilerini de hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Aksiyon filmlerinin başrol oyuncusu, ‘The Rock’ lakaplı ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Çektiği videoda birkaç hafta önce kendisinin, eşinin ve iki çocuğunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Johnson, iyileştiklerini de belirtti.