Türkiye Gazetesi

Irak’ın Musul şehrine bağlı Sincar ilçesinde terör örgütü PKK'nın varlığı sebebiyle Türkmenler Telafer'de yaşadıkları 15 köye dönemiyor. Terör örgütü DEAŞ’ın 2014 yılında ele geçirdiği köylerdeki Türkmenlerin evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldığını söyleyen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Nurettin Kaplan “Musul ve çevresinin DEAŞ'tan kurtulmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen halk, evlerine dönemedi. Bunun sebebi de Sincar'daki PKK varlığı” dedi.

Türkmen köylerinin Telafer ilçe sınırıyla Sincar arasında yer aldığına dikkati çeken Kaplan şöyle devam etti: "Bu köylerin toplam nüfusu 30 binin üzerinde. Köyleri DEAŞ terör örgütünden kurtulalı dört sene olmasına rağmen halk, PKK'nın teröründen endişeli. Binlerce Türkmen ülkenin çeşitli kentlerinde göçmen durumunda hayat mücadelesi veriyor. Halkın evlerine dönebilmesi için PKK'nın Sincar'ı terk etmesi gerekiyor."

İSTİKRARSIZLIĞIN VE KARIŞIKLIĞIN EN BÜYÜK KAYNAĞI

Kaplan, terör örgütü unsurları Sincar Dağı'nda varlık gösterdikleri sürece gerek Sincar ilçe merkezi gerekse Telafer ve ona bağlı köylerin güven, huzur ve istikrar bulamayacağını ifade etti. Irak güçlerinin, bölgenin güvenliğini sağlaması çağrısında bulunan Kaplan, yıllardır göçmen konumunda olan binlerce Türkmen'in evlerine dönmek istediğini dile getirdi. PKK'nın, bölgedeki istikrarsızlığın ve karışıklığın en büyük kaynağı olduğuna dikkati çeken Kaplan, Sincar'ın daha önce DEAŞ'tan kurtarıldığı gibi PKK'dan da kurtarılmasını istedi.



"Binlerce Türkmen ülkenin çeşitli kentlerinde göçmen durumunda hayat mücadelesi veriyor"

TERÖRİSTLER SİNCAR'DA

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldırı düzenleyen DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu. Sincar'da DEAŞ öncesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin edilirken bu nüfusun üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu belirtiliyor.

2014 sonrası ise PKK, DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği militanlarla başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı. Bölgedeki güç boşluğundan faydalanan PKK, Ocak 2015’te Sincar’da sözde “kanton” ilan ettiğini duyurdu. Bölgede kurduğu sözde halk meclisleriyle siyasi örgütlenme içine girerek mahallî yönetimi ele geçirme girişimlerinde bulunan terör örgütü, kaçırdığı Ezidi çocukları da kamplarda zorla silah altına aldı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezî hükûmetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken, PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

Yunanistan'da Lavrion kardeşliği: PKK ve FETÖ aynı kampta ‘Mülteci kampı’ denilen Lavrion’da, PKK’lılara silah eğitimi veriliyor, maket uçak yapımı ve kullanımı öğretiliyor. FETÖ teröristlerinin, Avrupa’ya geçişlerini ve sığınma talebi almalarını sağlayan sahte belgeler de yine burada yapılıyor.

PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan istihbarat üzerine terör örgütü PKK/YPJ militanı olduğu ve 15 kişilik kadın terörist grubunun da komutanlığını yaptığı ileri sürülen A.Ş.M isimli kadın operasyonla yakalanmıştı, sınır dışı edilecek.