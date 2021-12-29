Türkiye Gazetesi

Almanya’da tırnak makasıyla 402 aracın lastiklerini patlatıp, 150 bin euro zarar verdiği düşünülen 50 yaşındaki bir adam gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden tırnak makası ve kar maskesi çıktı.

Almanya’da en az 1500 aracın lastiğinin zarar gördüğü ve hasarın 150 bin euro olduğu tahmin edilen olaydabir adam gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgede 3 saatlik arama gerçekleştiren polis ekipleri, 50 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlarla bir ilgisi olmadığını öne süren şüphelinin adı açıklanmadı. 50 yaşındaki adamın üzerinden kar maskesi ve tırnak makası çıktı.



MERCEDES FABRİKASINDA DA BENZERİ YAŞANMIŞTI

Almanya’da yaşanan bu olay, geçtiğimiz yıl 31 Aralık’ta Mercedes-Benz fabrikasında yaşanan olayı hatırlattı.

Şirkette 2016-2017 arasında çalışan bir kişi, gece kepçeyle fabrikanın kapısını kırıp içeri girerek yeni araçların bulunduğu bölgede 50'ye yakın minibüs ve panelvana zarar vermişti. Birkaç dakika süren olay, güvenlik görevlisinin havaya uyarı ateşi açmasıyla sonlanmıştı.



Mercedes-Benz zararının milyonltearca euro olduğunu belirtirken yerel medyanın ulaştığı kaynaklar bunun 2 milyon ila 5 milyon euro (yaklaşık 25 milyon ila 65 milyon TL) arasında olabileceğini açıklamıştı.



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