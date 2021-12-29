Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında çok daha bulaşıcı Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla İsrail ve bazı ülkeler, dördüncü doz aşı yapılmasını değerlendiriyor. Bu ülkelerde salgınla mücadelede hükümete danışmanlık yapan kurullardaki yetkililer, salgına karşı üçüncü doz aşının etkisinin birkaç ay sonra azaldığını belirterek bu sebeple dördüncü doz aşı yapılması gerektiğini savundu. Bilim insanları ise bu planın ters tepeceği uyarısında bulundu.

FAZLA AŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIR

Bunlara göre fazla aşı bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudun virüsle savaşma kabiliyetini tehlikeye düşürür. İsrail’de Başbakan Naftali Bennett salgına karşı dördüncü doz aşı yapılmasını istemişti ama Sağlık Bakanlığı bu tavsiyeye uymadı.

Üst düzey bir bakanlık yetkilisi, bu konuda diğer ülkelerden daha fazla bilgi alınmasını beklediklerini söyledi.

ABD'den hamilelere çağrı: Aşı olun ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yayınladığı acil duyuruda, hamile olan, yakın zamanda doğum yapan, hamile kalmaya çalışan ya da yakında gebe kalabilecek herkesin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olması gerektiğini bildirdi.

Aşı olmayan hastadan herkese “Aşı olun” çağrısı Koronavirüse yakalandıktan sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan ve zorlu bir tedavi sürecinden geçen 58 yaşındaki Aysel Güdücü, iyileşmesinin ardından aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu belirterek, “Herkesin aşı olmasını istiyorum. Bu hastalık gerçekten çok zormuş. Yaşamak çok güzel” dedi.