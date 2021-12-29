Türkiye Gazetesi

“Sıfır Covid” politikası takip eden Çin’in Xi'an şehrinde yeni 162 Covid-19 vakası görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırıldı.

Komünist Parti, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen şehirde sadece hastalık kontrol işindeki araçların trafiğe çıkabileceğini bildirdi.

Gereksiz yere arabasıyla yola çıkan sürücülere hapis cezası verilecek.

YASAĞI DELENE 10 GÜN HAPİS

Talimata göre mahalli sağlık yetkilileri ve polis, yollarda araç olup olmadığını sıkı bir şekilde denetleyecek ve kuralı ihlal edenler 10 gün hapisle 940 TL değerinde para cezasına çarptırılacak.

Çin'in sıfır covid politikasına gölge düştü! Uçuşlar iptal edildi, okullar kapatıldı Çin’de tespit edilen 3 koronavirüs vakası sonrası şehrinde yüzlerce uçuş iptal edildi, okullar kapatıldı.

Vakaların önüne geçemeyen Yeni Zelanda “sıfır Covid” stratejisini terk etti Yeni Zelanda "sıfır Covid" stratejisini, Delta varyantı sonrası görülen 30 yeni vakanın ardından daha fazla sürdüremeyeceğini açıklayarak tedbirleri gevşeteceklerini duyurdu.