Türkiye Gazetesi

Elon Musk’ın sahibi olduğu Space-X uydularının fırlatılmasının ardından Çin harekete geçti. Pekin yönetimi, 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde gönderilen uyduların Çin Uzay İstasyonu'na çarpmasının son anda engellendiğini iddia ederek, Musk’ı BM Uzay İstasyonu'na şikayet etti. Çin, hem uzay istasyonlarının hem de 3 taykonotun güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

"ÇARPIŞMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTIK"

Musk’ın uzay anlaşma yükümlülüklerini hiçe saydığını belirten Çin Uzay Ajansı Sözcüsü Zhao Lijian "Çin Uzay İstasyonu, Space-X tarafından fırlatılan Starlink uydularıyla çarpışmayı önlemek için 'kaçınma manevraları' gerçekleştirdi" dedi.



"ABD ACİL TEDBİR ALSIN"

Lijian, ABD‘nin böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için acil tedbirler alması gerektiğini belirterek "Washington, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin 1967 tarihli anlaşmada yer alan 'astronotların güvenliğini koruma' yükümlülüklerini yerine getirmiyor" suçlamasında bulundu.



200 BİN STARLINK UZAYA ÇIKACAK

Space-X, internet erişiminin yetersiz olduğu bölgelere şu ana kadar 200 bin Starlink uydusu fırlatarak iyileştirmeyi amaçlıyor.



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