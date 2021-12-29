Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, artan Covid-19 vakaları üzerine kutsal mekanlarda yeniden kısıtlamalar getirildi. Karar gereği yarından itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.

Suudi Arabistan, 15 Ekim'de Covid-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan’da omicron alarmı: Umre için yeni kriterler getirildi Koronovirüsün yeni varyantı omicron, hızla yayılmaya devam ediyor. Vakalardaki artış nedeniyle çoğu ülke uçuş yasağı getirdi. Geçtiğimiz günlerde harem alanı ve çevresindeki sosyal mesafe kurallarını kaldıran Suudi Arabistan, yayılan yeni varyantla Umre ibadeti için ülkeye kabulde yeni zorunluluklar getiriyor. Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşlarının umre kurallarına yeni güncelleme getirdi.



Suudi Arabistan’da da 5-11 yaş grubuna BioNTech aşısı uygulanacak Suudi Arabistan’da Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildi.