Türkiye Gazetesi

Danimarka Radyosu, “Kendimi Arayışım” adlı bir belgeselde 1960’lı yıllarda 311 Danimarkalı çocuğun Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından desteklenen deneylerde kobay olarak kullanıldığını açıkladı.



'KOMİK ŞEYLER OLACAK'

Belgeselin yapımıcısı Per Wennick çocukken bu deneylerde kullanıldığını ve deneylerde kullanılan çocuklarının rızasının alınmadan “komik şeyler olacak” sözü verilerek kandırıldığına dikkat çekti. Wennick, kol, bacak ve göğüs çevresine yerleştirilen elektrotlarda yüksek tiz seslere maruz bırakıldığını söyledi.

“Kendimi Arayışım” adlı belgesele göre, 1960’lı yılların başında gerçekleşen deneylerde 311 Danimarkalı çocuk kullanıldı. Gizli deneylerde şizofreninin gelişiminde kalıtım ve çevre arasındaki bağlantı çözmek amaçlandığı ileri sürüldü. Çalışmaların Kopenhag’daki Belediye Hastanesinin bodrum katında yapıldığı belirtildi. Projenin, CIA adına işletilen İnsan Ekolojisi Fonu’ndan büyük bir ödenek aldığı da açıklandı.



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