Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan 60 yaşındaki Sasha takma isimli bir kadın, oğlu için ev aradığı sırada Facebook’ta gördüğü ilan dikkatini çekti.

İlanda gördüğü evi çok beğenen Sasha, Facebook üzerinden ‘emlakçı’ olduğunu söyleyen kişi ile irtibata geçerek evi görmek istedğini söyledi. Sözde emlakçı ise ev sahibinin uzakta olduğunu evi ancak dışarıdan görebileceğini söyledi.

Bunun üzerine adrese giden Sasha, ilandaki fotoğraflarla evin aynı olduğunu gördü. Dolandırıcılar tuzağa düştüğünü gördüğü kadına sahte bir şirket adı ile sözleşme de gönderdiği için hiç şüphe çekmedi.

SÖZLEŞMEYE HERKES İNANDI

Sasha, arkadaşları ve ailesinden sözleşmeye göz atmalarını istedi. Herkes sözleşmenin meşru göründüğü konusunda hemfikirdi. Yaşlı kadın etrafta biraz borç alıp, depozitoyu ve bir aylık kirayı iki taksitle ödedi. Böylelikle evi başkasının tutmadığına emin olmak istiyordu.

Sasha, "450 sterlin göndermem istendi ve anahtarların ertesi gün kargo ile bana gönderileceği söylendi. Ancak anahtarlar gelmeyince yanlış adrese gönderildiklerini ve tekrar yollayacaklarını belirttiler" diyor.

YEMEK YİYEBİLMEK İÇİN YARDIM ALDI

Elindeki bütün parayı dolandırıcılara kaptırdığını fark etmeyen kadın, yemek yiyebilmek için bir gıda bankasında yardım almak zorunda kaldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Sahsa çok kırıldığını belirterek, "Parayı nasıl geri ödeyeceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Bin sterlin az önce hesabımdan çıkmıştı“ dedi.

Aylarca süren kargaşadan sonra, Sasha'nın bankası parayı bankanın dolandırıcılık departmanı aracılığıyla ödemeyi kabul etti. Sasha, herkesin o kadar şanslı olmadığını bildiğini de söylüyor.

6,4 MİLYON STERLİNLİK DOLANDIRICILIK

Öte yandan İngiltere'nin dolandırıcılık ve siber suçlar için ulusal çağrı birimi Action Fraud, Ocak ayından bu yana çoğu çevrimiçi olmak üzere 4 bin 300'den fazla kiralık ilanın, toplam 6,4 milyon sterlinlik dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu açıkladı.

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