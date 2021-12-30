Türkiye Gazetesi

Myanmar’dan gelen yeni iddialar yaşananların boyutunu gözler önüne serdi. Ülkenin kuzeybatısındaki Sagaing bölgesinden bulunan Done Taw köyünde bir çiftlik işçisinin yanmış bir kulübede bazılarının uzuvlarının bağlı olduğu yanmış cesetler buldu. Sosyal medyada yer alan görüntüler yayıldı

AP’ye verdiği demece göre görgü tanığı, Myanmar ordusu 7 Aralık’ta Done Taw bölgesine saldırdı ve diri diri yakıldığı düşünülen yüz üstü yatan bir kişinin fotoğrafı arkadaşının çektiğini söyledi.

19 yaşındaki kimliğini açıklamayan genç çok üzgün olduğunu ve yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Alınan bilgilere göre, 50 askerin saldırıyı gerçekleştirdiği, köylülerin ormana kaçarak kendilerini kurtardığı belirtildi.

BM sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, 11 kişinin öldürüldüğü ve öldürülen insanlar arasında 5 çocuğun olduğunu belirtmişti.

Myanmar’da 30'dan fazla yanmış ceset bulundu! Myanmar’daki Kayin eyaletinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 30'dan fazla kişinin yanmış cesedi bulundu.

Myanmar'da vahşet! Köylüleri diri diri yaktılar Myanmar'da 11 köylü yakılarak öldürüldü. Görgü şahidi, köylülere bunu yapanların darbeci askerler olduğunu savundu.