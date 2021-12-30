Türkiye Gazetesi

Çin’in internet alışveriş devi Alibaba, 2022'den itibaren Filistinlilerin kendisine bağlı AliExpress.com sitesi üzerinden alışveriş yapmasına müsaade etmeyecek. Kararın, siyasi değil ticari olduğu açıklandı.

KARAR SİYASİ DEĞİL TİCARİ DEDİ

Firmaya göre Filistin Yönetimi’nin posta kurumu, Batı Şeria’daki Eriha, Nablus, Ramallah, El Halil ve Cenin gibi şehirlerden yapılan siparişlerde, varış yeri olarak Filistin yerine İsrail yazılması halinde bu siparişleri teslim etmiyor. İsrail televizyonu N12, Ali Express’in de masrafların kârını geçtiği gerekçesiyle Batı Şeria’ya yönelik operasyonlarını durdurduğunu bildirdi.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere taşla saldırdı İsrail askerlerinin koruması eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistin köyüne baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, bölge sakinlerine taş atarak saldırdı.