Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin’in 2021 diplomatik ilişkilerini değerlendirdi. Vang, ABD’nin Çin ile ikili ilişkileri geliştirmek isteyip istemediği konusunda ciddi endişeleri bulunduğunu belirtti. Çin’in, egemenliğine meydan okumaya yönelik her türlü girişime direneceğini vurgulayan Vang, hiçbir dış ulusun güç bloğu kurmasına ya da Asya'da silahlanma yarışı başlatmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

AVRUPA HEM DOST HEM DÜŞMAN

Çin’in Avrupa ile 2021 ilişkilerine değinen Vang "Avrupa’nın bir yandan Çin ile kapsamlı bir stratejik ortaklık kurduğunu diğer yandan Çin’i rakip olarak konumlandırmasını anlamlandırmak zor" değerlendirmesinde bulundu. Vang, "Avrupa Çin’i hem partner hem de rakip olarak görme politikasında 'bilişsel bölünme' var gibi görünüyor." dedi. Çin-Avrupa Birliği yatırım anlaşmasına engeller koymanın, Avrupa'nın kalkınmasına engeller koymakla aynı olduğuna işaret eden Vang "Avrupa halkının uzun vadeli çıkarlarının zarar göreceğini" belirtti. Vang, Avrupa'yı Çin'e karşı "nesnel ve bağımsız" bir görüş oluşturmaya çağırdı.



"ABD'Lİ LİDERLER ÇİN İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR"

ABD’nin Tayvan’ı "son derece tehlikeli" bir duruma soktuğunu dikkati çeken Vang "ABD, Tayvan'da bağımsızlık güçlerini desteklemesi sebebiyle dayanılmaz bir bedel ödeyecek" görüşünü paylaştı. Vang, ABD liderlerinin yeni bir Soğuk Savaş ortamını aramadığını, Çin’in siyasi sistemini değiştirmediğini ve Çin ile karşı karşıya gelme niyetinde olmadığını gördüğünü belirtti. ABD’nin Çin’in egemenliği ve güvenliğiyle ilgili konularda yeni provokasyonlar yaparak ikili ilişkilere zarar verdiğini vurgulayan Vang, "ABD’nin tutarsızlığı, insanların güvenliği sorgulamasına neden oluyor." sözlerini sarf etti.



Vang, ABD ve Çin ilişkilerinin ancak ABD’nin Çin’i artık düşman olarak görmediğinde normale dönebileceğinin altını çizdi.



Vang Yi: Çin-ABD ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildi Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Son zamanlarda Çin-ABD ticaret müzakerelerinde yeni gelişmeler kaydedildi. (Bu) İki ülkeden tüm çevrelerin ve uluslararası toplumun beğenisini topladı." dedi.



Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kerry ile telefonda görüştü Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonda görüştüğü bildirildi.