Türkiye Gazetesi

Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşlar, Türk SİHA’Ları üzerine yazı yazmaya devam ediyor. Son olarak savunma sanayi ve askeri konularla ilgili içerik üreten Oryx Blog isimli sitede “Performans Kontrolü: Ukrayna’da Bayraktar TB2’ler” başlıklı bir yazı yayımlandı.



Yazıda TB2’lerin Moskova’da öfkeye yol açtığı ve bazı analistlerin TB2’lerin başarısını ve potansiyelini küçümsediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"RUSYA İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI"

Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'ya teslim edilmesi, "Bu tür silahların yani TB2'lerin Ukrayna ordusuna teslim edilmesinin, angajman hattındaki durumu potansiyel olarak istikrarsızlaştırabileceğini" iddia eden Moskova'da öfkeye yol açtı. Ukrayna'nın Türk Bayraktar TB2'yi satın alması ve kullanması, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı güçler ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne (LPR) kapsamlı askeri destek sağlayan Rusya için önemli bir endişe kaynağı oldu.

“TB2’NİN BAŞARISI KÜÇÜMSENMEMELİ”

Hem Rusya hem de modern çatışmaların gerçekliğine alışık olmayan analistler, en modern hava savunma ve EW sistemleri karşısında bile Bayraktar TB2'nin başarısını ve potansiyelini küçümsemek için sık sık girişimlerde bulunuyorlar. Bu girişimlerden biri, Albay Yuri Muravkin’den geldi. Albay Yuri Muravkin, Bayraktar TB2'nin "Pantsir için çok hafif, çok lezzetli bir hedef" olduğunu söyledi.

“RUSYA’NIN FARKLI ÇÖZÜMLER BULMASI GEREKİYOR”

Hollandalı analistler Stijn Mitzer ve Joost Oliemans ise Albay Yuri Muravkin’e karşı çıktılar. Analizlerinde şu ifadeleri kullandılar:

“Bu açıkça doğru değil ve bunun gibi ifadeler muhtemelen yerel bir izleyiciyi memnun etmeyi amaçlamaktadır. Gerçekte, Rusya'nın, Pantsir-S1, Tor-M2 ve Buk- dahil olmak üzere Rusya'nın toplayabileceği hava savunma sistemlerinin çoğunu üstlenme yeteneklerine tanık olduktan sonra, TB2'ler gibi UCAV'lere etkili bir şekilde karşı koymak için farklı çözümler bulması gerekiyor”.

New York Times yazdı: 'Bayraktar TB2' bir savaşı daha bitirdi Dünya gündeminde sık sık yer alan Bayraktar TB2'ler bu kez New York Times gazetesinden adından başarıyla söz ettirdi. Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin SİHA'larla mücadele edemeyince geri çekilme kararı aldığını belirten gazete, iç savaştaki dönüm noktasının Bayraktar TB2'ler olduğunu ifade etti.

Irak Rus savaş uçağı yerine Bayraktar TB2 İHA alacak Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.

Irak ile 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 anlaşması Terör örgütlerine kan kusturan Bayraktar TB2'lere Irak da talip oldu. İngiliz basınına göre komşu, Türk SİHA'larını almak için 100 milyon doları gözden çıkardı.

Ukrayna:Önümüzdeki yıl daha fazla Bayraktar alacağız Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı.