Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın güvenlik problemleri yüzünden 475 binden fazla aracını geri çağırdığını açıkladı.

NHTSA, 2017-2020 yılları arasında üretilen 356 bin 309 adet Model 3 aracının, geri görüş kameralarında kusur olduğunu bildirdi. Ön kaput mandalına ilişkin problemler sebebiyle 2014-2021 arasında üretilen 119 bin 9 adet Model S aracın geri çağırıldığı aktarıldı.

Tesla'nın söz konusu kusurlara ilişkin 2 bin 301 garanti kapsamında işlem talebi ve 601 saha raporu aldığı kaydedildi.

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