Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta Ukrayna olmak üzere son dönemde gerginliğe sebep olan konuları tartışmak için telefonla görüştü.

Görüşme, Beyaz Saray muhabirlerinin aktardığı basın notuna göre ABD yerel saatiyle 15:35'te (TSİ 23:35) başladı. Noel tatili dolayısıyla memleketi Wilmington'da tatilde olan Biden'ın söz konusu görüşmeye evinden katıldığı kaydedilirken iki liderin Ukrayna konusunda son bir ay içinde ikinci kez görüşmesi dikkati çekti.

Daha önce yapılan açıklamalara göre Biden ile Putin arasındaki kritik görüşmede, başta son dönemde artan Ukrayna gerginliği olmak üzere iki ülke ilişkilerini ilgilendiren konu başlıklarının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" isteyeceği ifade edildi.

İki lider, arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Putin’den Biden’a 'yapıcı iş birliği' mesajı Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkan Biden’a ülkeleri arasında yapıcı bir iş birliği kurulması çağrısında bulundu. Putin, Biden'a gönderdiği yeni yıl mesajında Rusya ve ABD’nin bölgesel ve uluslararası istikrar için özel sorumluluk taşıyan ülkeler olduğunu belirtti.

Beyaz Saray açıkladı: Biden ile Putin'den telefon diplomasisi Beyaz Saray yaptığı açıklamada, yarın ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Putin'den sert çıkış: Dostça olmayan adımlara karşı askeri önlemler alacağız Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO ve ABD'nin Ukrayna'ya füze kompleksleri getireceği iddialarına karşı oldukça sert bir cevap verdi. Putin, NATO ve ABD'yi hedef alarak saldırgan eylemlerin devamı halinde askeri önemler alacaklarını açıkladı.