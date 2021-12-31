Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Rusya'nın Sibirya bölgesine bağlı Yakutsk şehrindeki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesinde görev yapan kimya profesörü Dr. Sardana Sleptsova, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekler, 53 yaşındaki kadın profesörü parçalayarak öldürdü.

Yakutsk Belediye Başkanı Yevgeny Grigoriev, bölgede olağanüstü hâl (OHAL) ilan etti. Grigoriev "Bu köpek sürüsünü yakalamak için elimizdeki bütün güçleri seferber edeceğiz. Bütün köpekleri yakalayacağız. Önceliğimiz insanlar" dedi.

Köpekleri silah olarak kullanan pitbullcu çete çökertildi Batman'da pitbullları 'silah' olarak yetiştirerek insanların üzerine salan 23 kişilik suç çetesi emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Sokak köpekleri, 6 yaşındaki çocuğa saldırdı Aksaray'da 6 yaşındaki çocuk, evlerinin bahçesine dalan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah Bir anda canavarlaşıp âdeta silah hâline gelen Pitbull cinsi laboratuvar köpeklerin beslenmesi yasak ancak kurala uyan yok. Kangal ve Malaklı gibi yerli köpek ırkı yetiştiricileri Pitbull’un engellenmesini istiyor ve "En güvenilir yol arkadaşı bizimkiler" diyor.