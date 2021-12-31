Türkiye Gazetesi

ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun tahminlerine göre dünya nüfusu 1 Ocak 2022 itibarıyla 7,8 milyar.

NÜFUSA 74 MİLYON YENİ KİŞİ EKLENDİ

Büro, dünya nüfusunda 2021’de yüzde 0,9 büyüme olduğunu ve nüfusa yeni 74 milyon kişi eklendiğini bildirdi.

Yeni yılda dünyada her saniye 4,3 doğum ve 2 ölüm bekleniyor.

ABD nüfusu da 2021’de 707.000 arttı ve ülke nüfusu 332,4 milyon oldu. Ülke nüfusunda yıllık büyüme oranı da yüzde 0,2 olarak tahmin ediliyor.

Öte yandan geçtiğimiz Temmuz ayında Birleşmiş Milletler'de 2020 yılına ilişkin yayınladığı raporda tahminlere göre dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğunu açıklamıştı.

EN KALABALIK ÜLKE ÇİN

Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 380 milyon 4 bin 385 kişi ile Hindistan, 331 milyon 2 bin 647 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %40,4'ünü oluşturdu.

TÜRKİYE İSE 2020 NÜFUSU İLE EN KALABALIK ÜLKELER ARASINDA 19. SIRADA

Türkiye ise 2020 TUİK verilerine göre, 83 milyon 384 bin 680 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturdu.

G20'de hedef, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin maliye ve sağlık bakanları, dünya nüfusunun yüzde 70'inin 2022 ortasına kadar koronavirüse karşı aşılanmasını sağlamak üzere adımlar atacaklarını açıkladı.

Dünya nüfusunun yüzde 90'ı kirli hava soluyor Hava kirliliği oranları uzun yıllardır düşüş yaşasa da 2019 itibarıyla hala Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği seviyeye ulaşmadığı görüldü. Veriler Avrupa ülkelerini kapsarken, 2019 yılındaki yıllık ortalama ince partikül konsantrasyonun 12,6 ug/m3 olduğu kaydedildi. 2020 Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre ise, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Afganistan, Umman ve Katar havası en kirli ülkeler oldu. Türkiye ise 106 ülke arasında 46. sırada yer aldı.

Dünya nüfusu yüzyılın sonunda 11 milyarı geçebilir 2 bin yıl önce 300 milyon olan dünya nüfusu 7,79 milyara ulaştı.