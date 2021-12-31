Türkiye Gazetesi

Marisa Fotieo, 20 Aralık'ta Chicago'dan, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e giden uçakta bulunuyordu. Fotieo, uçuş sırasında boğazında bir ağrı hissedince yanında getirdiği hızlı Covid-19 testini yaptı. Birkaç dakika sonra testin pozitif çıktığını görünce tedirgin oldu ve hemen uçak tuvaletine koştu.

Yolculuğun geri kalanını uçağın tuvaletinde geçiren Fotieo’ya uçuş görevlileri yiyecek ve su götürdü. Genç kadın uçakta bulunan diğer yolcuları riske atmamak için tam 5 saat boyunca maskesini çıkarmadan uçak tuvaletinde bekledi.



“EN BÜYÜK KORKUM VİRÜSÜ BULAŞTIRMAKTI”

NBC News'a verdiği röportajda, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 kişi vardı ve en büyük korkum, koronavirüsü onlara da bulaştırmaktı" dedi.

Foteio, yaşadıkları sırasında kendisine yardımcı olan bir hostese özellikle teşekkür ederek, "5 saat boyunca yiyecekten içeceğe ne gerekiyorsa aldığımdan emin oldu ve sürekli beni kontrol edip, her şeyin iyi olacağına ikna etmeye çalıştı" dedi.

Marisa Fotieo’nun uçağın tuvaletinde çekip Tiktok’ta yayımladığı video sosyal medyada viral oldu. İlgili video 4 milyondan fazla izlendi.

Fotieo, İzlanda'ya ulaştığında ise hemen bir otelde karantinaya girdi.

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