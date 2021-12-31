Türkiye Gazetesi

Çin’in Chongqing şehrinde geçen sene Kasım ayında yaşanan olayda 2 minik çocuk pencereden düşerek ölmüştü. O sırada evde olan babaları ise aşağı indiğinde gördüğü mazara ile sinir krizi geçirmişti. Olayla ilgili polis soruçturma başlatırken ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

Polis çocukların kendilerinin düşmediğini, baba Zhang Bo'nun iki çocuğunu 15. kattaki dairesinin balkonundan aşağı attığını belirledi.

2 yaşındaki Zhang Ruixue olay yerinde, 1 yaşındaki Zhang Yangrui de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

SEVGİLİSİ ÇOCUKLARI İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polis sorgusundan elde edilen bilgilere gör, 27 yaşındaki baba Bo, kız arkadaşı Ye Chengchen ile tanıştı ve zamanla aralarındaki ilişki derinleşince onunla evlenmek istedi. Ancak Chengchen ise evlenebilmeleri için Bo’nun çocuklarından kurtulmasını şart koştu.

Baskılarını artıran Chengchen evlenmezlerse intihar edeceğini söyledi. Sonrasında da bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu.

Bo, çocuklarını pencereden attıktan sonra aşağı koşmuş, başını duvara vurarak ağlamıştı. Savcılar bunun da düzmece olduğunu açıkladı.

Büyük bir ikilem arasında kalan Bo, sonunda aşkına yenik düştü. Çocuklarını pencereden atarak öldürdü.

İDAM CEZASI ALDILAR

Mahkeme Bo’yu çocuklarını öldürmek, Chengchen’i de baskı yaparak cinayete yol açmaktan idama mahkum etti.

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